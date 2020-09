Her går kommentator-Frank av hengslene igjen: – Det er jo helt hinsides!

sport

Halvannet minutt på overtid og med stillingen 2-1 mot mostander Skeid var det duket for corner for Alta-guttene. En herlig flikk fra Svein Ove Thomassen og et påfølgende skudd rett i mål fra Christian Reginiussen fikk den lokale kommentatorlegenden Frank Halvorsen til å hente fram hele følelsesregisteret. Som du kan se av videoen går det hardt utover stemmebåndene når Halvorsen formidler for Altapostens seere og lyttere hvordan målet foregikk.

– Jeg gir gass

Dagen etter følelsesutbruddet i kommentatorbua forteller Halvorsen at det er rå følelser som strømmer gjennom streamen:

– Dette er rene følelser, sier Halvorsen.

– Du gjør deg ikke litt til?

– Nei, ikke på noen måte. Jeg går inn i en rolle når jeg kommenterer fotballkamper, og skal du kommentere for radio så må du nesten gjøre det sånn. Andre kommentatorer er veldig rolige og legger ikke følelser i kommenteringen, men som radiokommentator så gir jeg gass! Og jeg får jo tilbakemelding på at folk synes det er gøy å høre på, sier Halvorsen.

Han opplever å bli stoppet på gata når folk hører den karakteristiske stemmen hans.

– I sommer var jeg og kjøpte soft-is på Narvesen i Bossekop, og inn kommer et par - en dame og en mann. Hun hører at jeg sier noe og så utbryter hun «oi, det er jo du som er stemmen!». De sa at de bruker å høre Alta-kampene på radio. Litt morsomt at de er fra Skjervøy, og faktisk følger nettradioen på altaposten.no – og kjenner igjen meg på kommenteringen.

Den store forskjellen

Om scoringen som fikk det til å gå heftig for seg i kommentatorbua er Halvorsen klar på at prestasjonen var av ypperste klasse.

– Svein Ove Thomassen utgjør den store forskjellen. Når det brenner, så klarer han å holde seg rolig, det ser vi gang etter gang. Og her så slår han Christian gjennom på fantastisk vis, i stedet for å slå en normal pasning som 99 prosent av spillerne ville gjort. Christian er så sliten at han bare må skyte på direkten, og så blir det så bra. Virkelig artig!

– Tar meg ned på jorda

Mens Halvorsen gjerne er helt oppunder taket i Finnmarkshallen når hjemmekampene kommenteres, så er makker Øystein Esjeholm alltid rolig og analytisk i sin kommentering. Et eksempel på det kan høres etter Halvorsens følelsesutbrudd i videoen over.

– Vi har vunnet denne kampen, Øystein Esjeholm!, utbryter Halvorsen idet kampen er to minutter på overtid og det står 3-1 i favør Alta.

– Mye som tyder på det, lyder svaret fra alltid jordnære Esjeholm.

– Du og Øystein, dere utfyller hverandre godt?

– Ja, det gjør vi. Vi har jo holdt på i masse år. Øystein er den som tar meg litt ned når jeg er høyt oppe. Han balanserer kommenteringen – men så er han jo også ekspertkommentatoren her. Jeg synes det beste med hele denne seansen var svaret fra Øystein, «mye som tyder på det» - det er jo fantastisk!

– Dette er ikke første gang du tar fram hele følelsesregistret under en fotballkamp. Blir det flere slike?

– Så lenge Alta spiller bra, så kommer det flere slike, avslutter kommentatorlegenden.