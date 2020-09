sport

Alta IF viste imponerende takter da topplaget Kvik Halden ble slått 4-1 i forrige hjemmekamp. Men så ble det to strake bortetap mot henholdsvis Hødd og Fredrikstad, noe som ga søndagens motstander Skeid muligheten til å passere Vidar Johnsens mannskap med seier i Finnmarkshallen. Og en god stund så det ut som at Oslo-laget skulle klare nettopp det.