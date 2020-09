Alta-idretten må selv betale for proff vasking under koronakrisen

sport

Temaet blir tatt opp under kommunestyret kommende uke, der Høyre-politikeren utfordrer ordføreren på det han mener er en krevende ekstrabelastning for idretten. Nemlig at det skal leies profesjonelle vaskere hver dag.

– Er ordfører komfortabel med å sende en ekstraregning på flere hundre tusen kroner til barn, unge, aktive idrettsfolk og foreldre, som allerede har en vanskelig sesong foran seg? Heter det i spørsmålet til ordføreren.

Stiller strenge krav

Som følge av korona-situasjonen er det innført sterke begrensninger på bruk av haller og krav til renhold mellom de enkelte brukergruppene. Bjørkmann mener idrettslagene har stor forståelse for dette. Det forventes at idrettslagene eller leietaker avslutter hver økt 10 minutter før oppstart av neste økt. Der toalettet har vært i bruk, er den ansvarlige for økten nødt til å rengjøre dørhåndtak til toalett, armatur, berøringspunkt på såpedispenser, nedtrekksknapp og setet på toalett, blant annet.

– Tas på alvor

Det er ellers en lang liste over hva som må gjøres, ifølge Helsedirektoratets retningslinjer.

– Jeg er trygg på at alle idrettslag tar smittevern på alvor og vil bidra og gjennomføre disse tiltakene etter beste evne. Det som videre kommer frem er etter min mening en urimelig ekstrabelastning, som Alta kommune som utleier nå overfører brukerne av våre haller, begrunner Bjørkmann i spørsmålet – og sikter til at det skal være daglig renhold utført av profesjonelle vaskere.

– Den daglig vask kommer i tillegg til det ansvaret idrettslagene har for å gå over alle berøringspunkt etter hver økt, påpeker Bjørkmann.