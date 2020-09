Avlyser årets fotballsesong

sport

Som følge av virussituasjonen har Norges fotballforbund besluttet å sette sluttstrek for årets sesong.

Beslutningen kommer etter lengre tid med usikkerhet og diskusjon rundt hvorvidt det ville være smittevernmessig forsvarlig å tillate trening og kamper for breddelagene.

Norges fotballforbund har jobbet for å få gjennomført en svært forkortet sesong, med et tilpasset turneringsformat, fra 3. divisjon og nedover. I sin argumentasjon har NFF-toppene blant annet henvist til forbundets omfattende smittevernprotokoll og at det så langt har vært påvist lite smittespredning som følge av fotballtreninger og fotballkamper.

NFF har samtidig vært tydelig på at dersom man ikke kom i gang med treninger innen midten av september, måtte sesongen avlyses. Nå er beslutningen fattet.

For Finnmarks del betyr dette at det ikke vil bli spilt noen kamper i 2. divisjon kvinner, 3. divisjon kvinner, 4. divisjon menn og 5. divisjon menn denne sesongen.