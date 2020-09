Bjørn Terje klinket til med pallplass

sport

Koronapandemien har ikke bare påvirket sesongen til de som driver med tradisjonell idrett. Også de som foretrekker beintøffe konkurranser på to og fire hjul har i høyeste grad hatt et annerledes år.

Altaværingen Bjørn Terje Heggeli har som en av ytterst få fra Nord-Norge satset på rallycross de siste årene, og her til lands er det norgesmesterskapet som er utøvernes viktigste konkurransearena. Vanligvis kjøres det seks NM-runder. Men på grunn av pandemien arrangeres NM kun over tre runder i år.

Den første runden gikk av stabelen på Gardermoen den første helga i september. Her endte Bjørn Terje Heggeli på fjerdeplass i klasse supernasjonal over 2400 ccm når alle poengene var talt opp.

Den tidligere NM-kongen i scootercross kvalifiserte seg for tredje beste startspor i A-finalen, og fikk også en god start. Men en overivrig konkurrent traff bakhjulet til Heggeli, noe som førte til en ødelagt felg og brutt løp.

Sist helg var det klart for nytt løp, da i regi av NMK Grenland. Til tross for noen problemer med bilen kvalifiserte Heggeli seg inn til andre startspor i A-finalen, og fra første startrekke gikk det bedre enn helga før. Han klarte ikke å matche tempoet til Jonas Dalseth Jacobsen fra NMK Hålogaland, men holdt unna for resten og kjørte inn til en sterk andreplass.

– Endelig tilbake på pallen! Andre runde av "koronacrossen 2020" endte med en andreplass. Fornøyd liten knøl nu, skriver Bjørn Terje Heggeli på Heggeli motorsports facebookside.

Han mener likevel at det er rom for forbedringer. Den tredje og siste NM-runden går av stabelen 3.- og 4. oktober.

– Resultatet er bra, men det går fortsatt for sakte til at jeg kan si at dette var jævlig bra. Og med dagens situasjon når det kommer til antall deltakere, antall runder i årets NM og så videre så henger ikke en pallplass like høyt som den normalt sett ville gjort. Feil tankegang vil mange si, men sånn er det. Uansett så er det helt klart deilig å endelig ha litt stang inn, skriver den humoristiske rallycrosskjøreren fra Nordlysbyen videre.

Heggeli er nå nummer to også i sammendraget. Jonas Dalseth Jacobsen er drøyt 20 poeng foran altaværingen. Bak Heggeli er det imidlertid langt jevnere. Kun ti poeng skiller Heggeli på andre- og Petter Paulsen på femteplass. Totalt er det 12 kjørere som konkurrerer i supernasjonal over 2400 ccm i år.