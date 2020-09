Råsterk NM-debut

sport

Denne helga har det blitt kjørt lag-NM i motocross for junior og senior. Det er Eidsvåg motorsykkelklubb som var arrangør, og for aller første gang stilte Alta motorsportklubb med et lag.

God deltakelse

Mats Berg, Morten Hågen Strøm og Edvard Oliver Simensen leverte på et veldig høyt nivå, og kunne ha plassert seg enda høyere hvis de hadde unngått trøbbel. Men det er lettere sagt enn gjort når hele 57 lag deltar i et norgesmesterskap i motocross. Den fartsglade trioen fra Nordlysbyen endte på en strålende 13. plass i NM-debuten.

– Vi gratulerer med 13. plass til laget fra Alta MSK. Dokker e rå, Mats Berg, Morgen Hågen Strøm og Edvard Simensen. Med tre dårlige heat, hvor både dårlige starter og flere tipp trekker ned sammenlagt, er vi alle sammen svært fornøyde med innsatsen. Dette ga mersmak, skriver Team Simensen på sin facebookside.

Meget sterk kvalifisering

Laget fra nord viste muskler allerede i kvalifiseringen, der de endte på niendeplass. På en veldig krevende bane gjorde de tre kjørerne sitt beste for å klatre ytterligere på resultatlista i finalen. Men akkurat den oppgaven ble i tøffeste laget. Likevel, 13. plass i dette selskapet er en stor prestasjon.

– Dagen startet bra med kvalifiseringsheatene, men utover dagen gikk det litt stang ut for vår del (Mats Berg). Men til tross for dårlige starter og litt tipp, som igjen førte til gode forbikjøringer, er laget fra Alta fornøyd med 13. plass totalt av 57 påmeldte lag, melder Berg motorsport.

– Mats var i startkrasj i begge finaleheatene, men kjørte seg bra opp i begge heat, før han tippa i en sving og ble kjørt over i siste heatet. Det går etter forholdene bra med han, opplyser de videre.

– Årets lag-NM ble arrangert på en rå sandbane på Magnor. Vi ser at farten og nivået er tilstede, så håper vi på et knallbra løp neste helg på Gardermoen.

Trioen takker også samarbeidspartnerne som gjorde det mulig for å stille lag i NM for første gang. Dette er Park og Anlegg, Ronny Hermannsen, Ski-Doo Senteret, Fagverktøy, Interprint, Simonsen Byggservice, Sivertsen Garage, Anlegg Nord og TSI Norway.