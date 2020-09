sport

Lørdag møttes serieleder Fredrikstad og daværende tabelltoer Alta IF til toppoppgjør i PostNord-ligaen avdeling 1. Hjemmelaget hadde ikke avgitt et eneste poeng før denne matchen, og heller ikke Vidar Johnsens mannskap klarte å kneble det solide FFK-laget. Det ble 3-0 til Fredrikstad, og Alta IF falt dermed til tredjeplass på tabellen.