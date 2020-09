Fikk juling av serielederen

sport

(Fredrikstad - Alta 3-0)

Toget er gått for Alta IF når det gjelder 1. plass og direkte opprykk i 2. divisjon. De ble nemlig et lett bytte mot den suverene serielederen. Både Morten Gamst Pedersen, Hans Norbye og Svein Ove Thomassen måtte bli hjemme, så utgangspunktet var svært vanskelig.

Samtidig vant Kvik Halden 1-0 mot Moss og passerte Alta på tabellen.

Ubeseirete Fredrikstad var storfavoritt mot Alta IF på hjemmebane, men kom veldig lett til scoringene i toppkampen. Alta-guttene vaklet veldig foran egen "boks", selv om det tok nærmere en halv time før det ble baklengs. Riki Alba fintet ut Runar Overvik og satte ballen kontrollert i mål fra kort hold.

Andremålet var om mulig enda mer lettkjøpt. Både Runar Overvik og kaptein Mats Frede Hansen ble lurt opp i stry, og Henrik Kjeldsrud kunne sette inn 2-0 med en lumpe like før pause. Et mentalt slag i fjeset for guttene

Som om ikke det var nok; spikeren ble satt midtveis i 2. omgang på en dødball. Nikolay Solberg ruvet høyest og headet ballen i lengste hjørne.

Alta produserte få sjanser. Nærmest var Christian Reginiussen etter 56 minutter, men skuddet ble for løst. Samme Reginiussen måtte blodig forlate banen midtveis i omgangen etter en smell i nesepartiet. Da var lufta forlengst gått ut av ballongen.

Trener Vidar Johnsen var skuffet, selv om de langt fra ble utspilt i 1. omgang.

– Vi sto ikke opp i de avgjørende situasjonene, mente Johnsen, som synes guttene ble hakket for dårlig denne gangen.