Kan vinne internasjonal grasrotpris

– Det er en stor ære for oss å bli nominert til denne prisen! Det er det største samfunnsprosjektet i Finnmark Fotballkrets sin historie, og vi har lagt mye tid og stolthet i det. Derfor er det utrolig stas at prosjektet blir lagt merke til nasjonalt og nå internasjonalt», sier bolystkoordinator Aleksander Johansen i Finnmark Fotballkrets. I september får de svaret på hvem som får prisen.

Norsk kandidat

Prisen «UEFA Graasroots Awards» har blitt delt ut de ti siste årene. Her hylles klubber, ledere og prosjekter i Europa som gjør et fremragende arbeid for fotballaktiviteten på grasrotnivå.

Norges Fotballforbund nominert i den forbindelse Jakten på bolyst som norsk kandidat. Det treårige prosjektet ble på grunn av koronaen avbrutt i år, men de fem siste kommunene får etter planen besøk neste år. Fire fantastiske dager er satt av til hver av disse.

– Vi er stolte av Finnmark

NFF er imponert over tiltaket.

– UEFA Grassroot Awards er europeisk fotballs måte å sette pris på det gode arbeidet som gjøres i breddefotballen over hele Europa. Norges Fotballforbund er stolte over Bolyst-prosjektet som virkelig viser hvilken stor og viktig rolle fotballen har i lokalmiljøer over hele landet. Vi er glade over å ha fått muligheten til å vise UEFA det arbeidet som NFF Finnmark har gjort og gjør med dette prosjektet som i disse tider er viktigere enn noensinne», sier Henrik Lunde, leder for seksjon klubb og aktivitet i NFF.