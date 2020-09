– Ikke umulig å slå Fredrikstad på bortebane

sport

Fredrikstad leder avdelingen suverent, men Alta IF har ingen planer om å reise sørover med lua i handa kommende lørdag. Men da kan ikke helgas tabber gjentas.

Juling i Ulsteinvik kan være oppladningen Alta trenger for å våkne.

– Alta IF må slå Fredrikstad borte for å ha muligheten til direkte opprykk. Og det er slett ikke umulig, sier Radio Altas ekspert Øystein Esjehom.

Tap her vil gi Fredrikstad en avgjørende ledelse og Alta IF må da konsentrere seg om 2. plassen og kvalik.

Enkle balltap

Alta-trener Vidar Johnsen har samme innstilling når laget kommende helg drar til plankebyen.

– Vi får prøve å ta revansjen der, sier Johnsen, som opplevde å tape sin første seriekamp som hovedtrener på Høddvoll kunstgress.

Han misliker sterkt hvordan tapet kom på.

– Vi spiller ballen bort for enkelt og inviterer Hødd inn i kampen. Vi har normalt vært god med ballen og pasningsspiller har vært vår styrke, men her gjør vi feil på feil, oppsummerer Johnsen etter det skuffende tapet. Han ser at de tidvis dominerer kampen og har store sjanser, men mener gavepakkene ble litt for store og kostbare.

– Vi blir brutt og Hødd får slippe lett til med sine kontringer, sier Johnsen.

Kan gjøres enkelt

De var forberedt på at Hødd ville bli kjip i ledelsen. Alta-treneren mener det hadde vært å foretrekke at laget hadde tenkt enkelt og effektivt.

– Vi trenger ikke gå for gull i hvert eneste angrep, men velge enkle løsninger som gir resultater, sier Johnsen.