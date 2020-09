Helhetsinntrykket dras ned etter at han bommet i et par viktige dueller, der Hødd skaper sine sjanser. Hjemmelaget scoret ett av målene etter en slik situasjon.

Er stort sett solid i duellene defensivt, men klarer ikke å sette sitt preg på kampen offensivt, heller ikke da Alta IF hadde spillemessige overtak

Dødballene holder ikke den kvaliteten vi er vant til. Har et par skuddmuligheter, men treffer dessverre ikke på noen av dem. Helt på det jevne.

Er den eneste av spillerne som representerer en reell trussel mot gjerrige Hødd. Gir alt for å tilrive seg muligheter i boksen og har blant annet en heading i stolpen.

Et lite antiklimaks. Flink til å starte i bakrom, men misser alene med keeper i starten. Flink til å hold på ballen, men det er tydelig at touchen er mangelvare. Sliter med å komme seg raskt inn foran mål.

Svein-Ove Thomassen

Ble for statisk på kanten og kom seg for sent i posisjon foran mål. Kom ikke til sin rett denne gang med sine normalt gode innlegg og pasninger.