Vegard signerte kontrakt med Alta IF

Bare timer før toppkampen mot Kvik Halden klokken 14 har Vegard Båtnes Braaten signert amatørkontrakt med Alta IF. Han er dermed klar for spill i gult og blått de kommende ukene.

– Klubbens mestscorende spiller det siste tiåret stiller til dyst når det trengs, og det er en topptrent og svært motivert Vegard som nå mønstrer på, heter det fra Alta IF fotball på Facebook.

Altaposten kunne i fredagens avis fortelle at Braaten har trent med Alta IF for å hjelpe. Etter trening med BULs lovende mannskap virket han vært skarp foran mål.

Hvorvidt han holder en hel kamp er usikkert, men han kan være et trumfkort når det trengs. Spissen Brage Pedersen forlot Alta etter forrige helgs kamp mot Fløya, så det er få alternativer på spissplass.

Braaten er Altas målkonge de sise tiårene og har bøttet inn mål i både 1. og 2. divisjon.