Alta IF med knusende seier i toppkampen

sport

Alta - Kvik Halden 4-1 (2-0)

1-0 Vegard Braaten (13)

2-0 Christian Reginiussen (31)

3-0 Christian Reginiussen (73)

4-0 Niklas Antonsen (77)

4-1 Markus Moberg (87)

Tomålsscorer Christian Reginiussen ble kampens store profil da Alta vant toppkampen mot Kvik Halden og økte avstanden til fire poeng. Nå gjelder det å hamle opp med Fredrikstad.

Sterk åpning

Første omgang er noe av det beste Alta-guttene har levert i 2.divisjon i år. Gode kombinasjoner og raskt angrepsspill gjorde at gjestene fra Halden hadde mer enn nok med å forsvare seg.

Vegard Braaten signerte amatørkontrakt i helga og var på banen fra start. Det var ikke dumt. Målmaskinen fra velmaktsdagen fikk et glimrende innlegg fra Runar Overvik, headet ballen i bakken og i bue over keeper til 1-0 etter et knapt kvarter.

Kunne blitt flere mål

Christian Reginiussen var målfarlig fra midtbaneposisjon gjennom hele matchen. Etter et langt innkast fra en opplagt Runar Overvik, stusset Svein Ove Thomassen videre til Reginiussen. Etter en frekk skuddfinte, satte han ballen trygt i nettet med venstrefoten. Dermed 2-0 mot Kvik Halden, som før kampen var poenget bak Alta.

Samme Reginiussen var nær ved å øke tll 3-0 med et stolpeskudd før pause og en heading i begynnelsen av 2.omgang.

Men mål skulle det bli for midtbanekrigeren. Et drøyt kvarter før slutt kom han halsende på bakerste stolpe. Innlegget fra Magnus Nikolaisen var perfekt, og det samme var Svein Ove Thomassens løp mot første stolpe. Det ga Reginiussen masse plass til å sette ballen knallhardt i nettet.

Raid fra Niklas

Ikke nok med det; Niklas Antonsen har slitt med skulderskade, men etter en gjennombruddspasning fra Reginiussen, gjorde han det meste selv og fintet ut keeperen på mesterlig vis.

Gjestene fikk et trøstemål tre minutter før slutt, da innbytter Markus Moberg satte inn 4-1 på en retur.

Alta hadde en rekke sjanser og kunne faktisk vunnet mer. En maktdemonstrasjon av de sjeldne i Finnmarkshallen.