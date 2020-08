KM-sluttspill avlyses på grunn av smittefare

sport

KM-sluttspillet for 13-årsklassene skulle arrangeres i Finnmarkshallen 10. oktober, med BUL som vertskap. 14 lag skulle etter planen være med i 7-er og 9-er finalen for gutter og jenter. Slik blir det ikke.

– Vi har tatt ei grundig vurdering på om vi kan avholde dette arrangementet i forhold til smittevernsprotokollene, og ser at et så stort arrangement ikke er gjennomførbart denne høsten. Mange mennesker i hallen, mange lag på overnatting på skole og en bankett med opptil 250 mennesker er dessverre ikke mulig å gjennomføre, heter det i begrunnelsen fra fotballkretsen.

De har derfor kommet frem til følgende beslutning:

• KM-sluttspillet avlyses i sin nåværende form, og vinnerne av seriespillet i J13 9er, J13 7er og G13 7er blir kåret som kretsmestre.

• De vil holde et mindre KM-sluttspill for de 4 avdelingsvinnerne i G13 9-er. Dette vil gå i Finnmarkshallen 10.oktober med semifinaler, bronsefinale og KM-finale. Sluttspillet vil avsluttes med en middag med premieutdeling i Finnmarkshallens lokaler.

• Vinneren av G13 9er i Øst-Finnmark vil tilbys overnatting på hotell fra fredag til lørdag på kretsens regning. De andre lagene vil kunne reise frem og tilbake samme dag.

Bossekop UL, som i år mister dette tildelte arrangementet, vil få arrangere KM-sluttspillet i 2021.

– Vi beklager på det sterkeste at denne beslutningen har tvunget seg frem, men håper alle der ute har forståelse for at dette er eneste løsning sånn situasjonen har blitt, melder fagkonsulent Rune Haugseth i Finnmark fotballkrets.