Disse spillerne var best på børsen

Hadde flere viktige inngripen på Fløya-kontringer. Var ikke like trygg i feltarbeidet, men sisteskansen kom godt fra det i denne kampen.

God når han bruker farta og «dobler» på høyrekanten, men forårsaker et balltap som gir ledelse til Fløya. Måtte håndtere raske og driblesterke utfordrerere defensivt.

Best i forsvarsrekka denne gangen. Gjør kloke valg og har god kontroll, samtidig som han virket trygg med ballen i den oppbyggende spill bakfra,

Bidrar offensivt med fart og rykk sammen med Thomassen på venstresiden, men sliter fortsatt med unødige balltap. For passiv i forbindelse med baklengsmålet, men flott gjennomspill på 4-1-målet.

Morten Gamst Pedersen

Har et par skumle balltap, men blir igjen helt sentral i de viktige øyeblikkene. Målgivende servitør for Svein Ove Thomassen under snuoperasjonen, og helt nådeløs på straffesparket. Flere gode cornere.

7