– Jeg tok meg selv i nakken, trente hard og gikk ned nesten 12 kilo. Det har hjulpet veldig

sport

Da Alta IF slo Florø 2-1 borte for to uker siden var det kantspiller Svein-Ove Thomassen som satte inn den avgjørende scoringen. At 31-åringen fra Kronstad scorer mål er ingen sensasjon, for det har han gjort 27 ganger før i Alta IF-drakt. Men akkurat denne nettkjenningen var en perfekt plassert heading, og det er er ikke noe Thomassen har gjort så mange ganger før i karrieren.