Iskald Svein Ove fikset ny seier

sport

Fløya- Alta 1-4 (0-0)

Alta dominerte som ventet i bortekampen mot bunnlaget Fløya søndag kveld, men det tok tid å knekke koden for seiersvante altagutter.

De hadde utallige cornere og sjanser før pause, men det ble mye halvveis. Svein Ove Thomassen var kreativ og god på venstrekanten, og det skiulle vise seg at ballkunstneren skulle bli viktig utover i kampen.

Hjemmelaget kjempet seg til det første målet etter 53 minutter. Mathias Warvik fikk lett spillerom mot et passivt altaforsvar på en kontring. Skremmeskuddet vekket Alta.

Bare noen minutter senere utlignet Morten Gamst Pedersen til 1-1 med et kontant straffespark, etter at Håvard Nome ble felt. Resten av snuperasjonen var signert duoen Gamst Pedersen og Svein Ove Thomassen. Først på et hodestøt etter corner, deretter etter et frispark da Thomassen økte til 3-1 fra kloss hold.

På overtid kunne Magnus Nikolaisen sette kronen på verket alene med keeper, etter nydelig gjennomspill av Hans Norbye.

Alta IF biter seg dermed fast i toppkampen og har ingen intensjoner å slippe Fredrikstad lengre foran seg på tabellen. De vant 5-0 over Senja i dag.