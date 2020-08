Poengtrekk for Senja – Alta IF tilbake i grønn sone

sport

Fredag offentliggjorde Norges fotballforbund en oversikt over den økonomiske tilstanden i samtlige klubber i PostNord-ligaen, som er navnet på allnorsk 2. divisjon på herresiden.

– Klubbene i PostNord-ligaens rapportering av årsregnskapene for 2019 har i år blitt forsinket som følge av utbruddet av Covid-19, men nå har nesten alle klubbene rapportert sine regnskaper, opplyser NFF på sine nettsider.

– PostNord-ligaen omsetter samlet for 389 millioner kroner i 2019, mens driftskostnadene utgjør 376 millioner. Etter inntekter og kostnader fra salg og kjøp av spillere, og etter finans, viser resultatet et overskudd på 16 millioner kroner for 2019, skriver de videre.

NFF bruker ulike fargekoder for de tre kategoriene de opererer med. Er man i kategori 1 (rød) er økonomien svært dårlig. Kategori 2 (gul) er ikke optimal, men naturligvis bedre enn kategori 1. Og kategori 3 (grønn) er for lagene som kan vise til sunn økonomi.

– Å havne i kategori 1 vil medføre at klubben må lage en handlingsplan for å etablere seg i kategori 2 innenfor en 3-årsperiode, står det i NFFs retningslinjer for det finansielle oppfølgingssystemet forbundet har for toppfotballklubbene i Norge.

Alta IF har hatt god kontroll på økonomien de siste årene. I 2017 og 2018 var klubben i grønn sone. Midtveis i 2019 var ikke tallene like gode, og Alta IF havnet i gul sone. Men etter at det endelige årsregnskapet for 2019 ble levert inn var klubben tilbake i grønn sone.

Ikke alle klubbene på det tredje nivået i Norge har like bra kontroll. I Alta IFs avdeling er det for øyeblikket tre klubber som befinner seg i rød sone. Dette er Brattvåg, Kvik Halden og Tromsdalen. Fredrikstad og Senja er i gul sone. I avdeling 2 er det fire lag i rød sone og ett i gul sone.

– Levanger har blitt trukket totalt 2 poeng for ikke å ha nådd delmål i sine handlingsplaner for finansielt oppfølgingssystem og positiv egenkapital. Senja har blitt trukket 1 poeng for ikke å ha nådd delmål i sin handlingsplan for positiv egenkapital. Kvik Halden, TUIL, Arendal, Brattvåg og Notodden er pålagt å lage handlingsplaner for å komme tilbake i kategori 2 eller 3 i det finansielle oppfølgingssystemet. Brattvåg er også pålagt å lage handlingsplan for å rette opp sin negative egenkapital, opplyser NFF.