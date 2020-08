Krogh slo Klæbo

sport

Torsdag ble det arrangert et rulleskirenn på 20 kilometer i klassisk stil på Hitra i Trøndelag. Dette var den første av tre konkurranser for langrennsløperne under Toppidrettsveka 2020.

Erik Valnes fra Bardufoss vant torsdagens renn med hele 31,3 sekunders margin til toer Ole Jørgen Bruvoll. Gjøran Tefre tok tredjeplassen. Finn-Hågen Krogh klarte ikke å matche tempoet til de aller beste, men sikret en meget respektabel åttendeplass. Han slo blant andre Pål Golberg, Didrik Tønseth, Hans Christer Holund, Johannes Høsflot Klæbo og Niklas Dyrhaug.

Krogh var 1.09,9 bak Valnes i mål.

Fredag kveld fortsetter Toppidrettsveka i Aure og Møre og Romsdal. Da står sprint på programmet.