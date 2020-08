– Vi må være kreative

sport

I forrige uke ble Norges håndballforbund tvunget til å gjøre en del endringer foran årets sesong. Alta IF skulle etter planen møtt 1.-divisjonslaget Nøtterøy i cupen, men den kampen blir det ingenting av. Forbundet har nemlig bestemt at cupen kun vil bestå av lag fra 1. divisjon og eliteserien i år. Det er også besluttet at oppstarten av 2. divisjon utsettes. Alta IF skulle egentlig serieåpnet borte mot Harstad i midten av september.