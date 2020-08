Alta IF til topps i mesterskapet for G19-lag

sport

De to siste helgene har finnmarksmesterskapet for G19-lag blitt arrangert i Karasjok. Med flere spillere fra A-lagsstallen var Alta IF favoritter, og gjengen fra Nordlysbyen innfridde.

I første kamp mot Kirkenes ble det 5-0-seier etter scoringer av Tom Emaus (2), Jørgen Brandser Hammari (2) og Marco Mauno Johannessen. Deretter slo de Nordlys 3-0 (Emaus 2, Brandser Hammari) og PIL/Honningsvåg 3-0 (Emaus 2, Brandser Hammari). Dermed lå Alta IF-guttene godt an etter første kamphelg.

Sist lørdag skulle det hele avgjøres, og i første kamp vant Alta IF 4-1 mot HIF/Stein etter scoringer av Emil Pedersen Winther (2), Ola Ek Mannsverk og Natnael Berhane Kidane.

Da hadde det lite å si at naboklubben BUL klarte 4-4 mot Alta IF i siste kamp, der Johannes Johansen-Rolland, Tom Emaus, Ola Ek Mannsverk og Tobias Vonheim Norbye scoret for de gul- og blåkledde. Peder Brekke (2), Trym Suhr-Stamnes og Simon Sommerli puttet for bossekopingene.

Alta IF vant G19-mesterskapet tre poeng foran PIL/Honningsvåg. Deretter fulgte Nordlys, BUL, Kirkenes og HIF/Stein.

Alta IFs angrepsspiller Tom Emaus ble finnmarksmesterskapets toppscorer med syv nettkjenninger.