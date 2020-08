Tilbake med et smell

sport

Alta - Senja 4-1:

Lørdag var det klart for 2.-divisjonsoppgjør i Finnmarkshallen mellom Alta IF og Senja. Hjemmelaget rotet bort to poeng da de møtte Brattvåg i forrige hjemmekamp, men denne gangen ble alle poengene igjen i Nordlysbyen.

En skadefri Morten Gamst Pedersen var tilbake i startoppstillingen, og vadsøværingen vartet opp med to scoringer på dødball. Fra rundt 40 meter klinket han til, og ballen føk over en litt svakt plassert Senja-keeper og i nettet. Scoringen var en estetisk nytelse som publikum i Finnmarkshallen satte stor pris på. Den er det nok mange som gleder seg til å se i opptak.

Hans andre frisparkmål var fra motsatt side. Han slo den hardt inn foran mål, og et godt løp av kaptein Mats Frede Hansen forstyrret keeperen nok til at ballen gikk inn. Om Hansen var borti ballen er usikkert, men Gamst Pedersen ble kreditert målet.

Begge disse scoringene kom i andre omgang. Det var gjestene som tok ledelsen ved Markus Johnsgård i første omgang, men Senja-ledelsen varte bare noen få minutter. Magnus Nikolaisen utliknet med en flott chip fra distanse.

Christian Reginiussen fikk seg også en scoring i andre omgang slik at hjemmelaget vant 4-1. Det betyr at Alta IF fortsatt er ubeseiret. Det er kun 1-1-kampen mot Brattvåg som ikke har endt med seier.

I skrivende stund er det faktisk Alta IF som topper tabellen. Toppoppgjøret mellom Kvik Halden og Fredrikstad startet først klokken 16.00. Vidar Johnsens mannskap har akkurat nå ett poeng mer enn de to nevnte lagene på andre- og tredjeplass.

Alta IF stilte med følgende lag:

Grzegorz Flasza - Runar Overvik, Mats Frede Hansen, Øyvind Veseth Olsen, Hans Norbye (Hikmat Nazari fra 80. min.) - Dag Andreas Balto (Håvard Nome fra 46. min.), Morten Gamst Pedersen, Christian Reginiussen - Magnus Nikolaisen (Felix Adrian Jacobsen fra 80. min.), Brage Berg Pedersen (Pål Even Heggelund fra 80. min.), Svein-Ove Thomassen (Marco Mauno Johannessen fra 75. min.)