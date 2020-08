Hat-trick fra Mads

sport

Mads Reginiussen & Co vant hele 6-1 over Øygarden og er nå bare tre poeng bak serielederen Tromsø IL.

Den alltid målfarlige midtbanespilleren fra Alta scoret sitt første mål før pause og fulgte opp med scoringer etter 67 og 75 minutter. Med andre ord hat-trick for Mads.

Etter åtte seirer på rad møtte Tromsø for første gang motgang i sitt forsøk på å ta seg rett tilbake til Eliteserien. Det ble 0-2-tap for Grorud i Oslo. Tromsø kom til hovedstaden uten poengtap og med 17-3 i målscore på sine tidligere kamper, men møtte sterk motstand fra vertene som i fjor holdt til to divisjoner under TIL.