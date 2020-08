Fikk trene med de beste

sport

Bossekop-spilleren Peder brekke deltok denne uka på Equinor talentleir i Porsgrunn. Spillerne som er plukket ut til å delta på leiren er blant landets beste fotballspillere i alderen 14 til 16 år. Etter en tøff vår med mye egentrening fikk Finnmarks-talentet endelig spille i regi av Landslagsskolen.

– Det er kult å endelig få deltatt på leiren, sa han rett før det hele startet sist helg.

– Har vært utfordrende

Det har vært mye oppmerksomhet rundt frafall i fotballen ettersom covid-19 la mange begrensninger på treningsmuligheten til spillerne. Men Peder Brekke har klart å holde ferdighetene ved like gjennom våren og sommeren, skriver arrangøren i en pressemelding.

– Det har til tider vært utfordrende å motivere seg når vinterstormen herjet og brøytekantene var flere meter høye. Men vi har heldigvis fått trent godt etter at de åpnet for fellestreninger, sa Peder, som roser trenere og lagkamerater for å bruke sosiale medier til å holde motivasjon og trøkk oppe under koronatiden.

– Jeg har virkelig sett frem til Equinor talentleir. Det et er stort å bli lagt merke til, og en bekreftelse på at vi trener riktig, sa Peder. Han la til at erfaringen både er tøff og lærerik.

Aktuelle for U-landslagsspill

NFF Landsslagskolen, som støttes av Equinor Morgendagens Helter, handler om å videreutvikle de beste fotballtalentene vi har i landet, for å kunne få frem fremtidens landslagsspillere. Mange av de spillerne som deltar på Equinor talentleir vil være aktuelle for U-landslagsspill utover høsten.

− På Equinor talentleir ser vi at spillerne vokser ved at de får trene sammen med de beste i sin aldersgruppe. De blir også veiledet av noen av de mest kompetente trenerne som fotball-Norge kan tilby. Peder og Aleksander (Degerstrøm fra Bjørnevatn red.anm.) har virkelig bitt godt fra seg på leiren. Det er ingen tvil om at disse guttene har holdt formen ved like i koronaperioden, og det er slike forbilder vi ønsker å støtte slik at de kan ta steget videre, sier Cathrine Instebø, sponsorsjef i Morgendagens Helter.