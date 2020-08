Øivind tilbyr øvelsesbank

sport

– Jeg har jo opparbeidet meg litt kunnskap gjennom 40 år som fotballtrener, og denne kunnskapen vil jeg gjerne dele med andre. Derfor har jeg satt sammen en ganske omfattende øvelsesbank som er tilgjengelig for alle som ønsker å få noen tips til hvordan man kan gjennomføre treningene. Den er delt opp i to, der første del tar for seg tekniske basisferdigheter som pasninger, driblinger, avslutninger og taklinger. Den andre delen er litt mer avansert, forteller Øivind Granerud, som siden han kom til Alta i 1981 har trent både aldersbestemte lag og seniorlag.

Selv om Granerud har sitt hjerte i BUL, håper han at også trenere i de andre lokalene klubbene kan finne dette interessant.

– Alle øvelser er godt beskrevet, og jeg har fått hjelp av Sol Suhr Stamnes, Eliah Eira Stamnes og sønnen min Andreas Sørum Granerud, som har bidratt til gode øvingsbilder av de ulike tekniske ferdighetene. Jeg vil også sende en stor takk til Anders Abrahamsen som har tatt bildene. Dette heftet brukes i fotballundervisningen ved idrettshøgskolen campus Alta og er først og fremst tilpasset trening av unge spillere. Noen av øvelsene passer imidlertid best for ungdom, da de krever gode basisferdigheter for at øvelsene skal fungere, forteller han.