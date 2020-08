Alta IF er ute av cupen – før de har spilt en eneste kamp

sport

Norges Håndballforbund har besluttet å redusere antall lag i håndball-NM samt utsette oppstarten av 2. divisjon og flere andre serier som følge av pandemien.

Det bekrefter forbundet på sine nettsider torsdag.

Der henvises det til at rådende retningslinjer fra myndighetene og status på smittesituasjonen tvinger fram endringer både i det nasjonale og regionale kamptilbudet utover høsten. I tillegg til tiltakene som ble presentert torsdag presiseres det at behov for å gjøre ytterligere endringer kan komme dersom situasjonen skulle tilsi det.

I likhet med resten av breddeidretten har heller ikke lag og klubber fra tredje nivå og nedover i håndballen fått klarsignal til å starte opp med fulle treninger og kampaktivitet. Klarsignal for dette kan komme tidligst 1. september. Da er seriestarten i 2. divisjon bare én dag unna.

I første omgang har håndballforbundet besluttet å utsette alle de 136 2. divisjonskampene som er berammet i perioden 2. september til 20. september. I tillegg varsles det at klubbene må være forberedt på at sesongen vil måtte bli forlenget til våren for å ta igjen det tapte. Utelukket er det heller ikke at spillemodellen i 2. divisjon må endres.

– Vestli er favoritt Rune Skaufel har allerede begynt å glede seg til seriestart.

Uvissheten rundt klubbene på tredje nivå får også konsekvenser for håndball-NM for seniorene. Håndballforbundet har besluttet at kun klubber fra de to øverste nivåene, eliteserien og 1. divisjon, får delta i turneringen denne sesongen. Alta IF skulle opprinnelig møte 1.-divisjonslaget Nøtterøy hjemme i Altahallen i slutten av august.

«Med dette kommer kampene i NM i gang til planlagt tid», heter det i begrunnelsen.

Utsatt seriestart blir det også for 3. divisjon og lavere divisjoner. Disse seriene organiseres regionalt. I første omgang utsettes alle kamper som er berammet i september for 3. divisjon, mens kamper til og med 11. oktober utsettes for 4. divisjon og lavere ligaer.

Regionalt seriespill i aldersbestemte klasser starter derimot opp som planlagt for alle spillere til og med 19 år.

Forbundet varsler samtidig endringer for gjennomføringen av Bringserien og Lerøyserien. Her endres kvalifiseringen, og seriespillet vil først ta til på nyåret.