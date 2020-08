sport

Fasiten etter fem kamper er en seier og en poengdeling på hjemmebane mot Brattvåg, samt tre av tre mulige seire i bortekampene. Sannsynligvis tidenes sesongstart for Alta IF. Hovedtrener Vidar Johnsen vil ikke være med på at han kjenner lukten av opprykk. Han ber omgivelsene ikke ta av selv etter en knallsterk seier mot Florø på bortebane.