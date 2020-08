«Svenno» ble matchvinner i dramatisk oppgjør

sport

Florø - Alta 1-2:

Lørdag møttes Florø og Alta IF på Florø stadion, og gjestene fra Finnmark måtte tåle favorittstempelet. Alta IF hadde kun avgitt to poeng på sine fire første kamper, og reiste sørover med en solid dose selvtillit i bagasjen etter forrige helgs sterke borteseier mot Moss.

Hjemmelaget åpnet best og skapte et par store muligheter, men det var Alta IF som scoret først. Florø fikk ikke klarert en dødball skikkelig, og ballen havnet hos høyreback Runar Overvik som banket ballen forbi en sjanseløs keeper fra distanse. En meget vakker scoring av forsvarsspilleren.

Etter pause var det Florø som styrte mye av spillet, og etter 68 minutters spill var det hjemmelagets Jonatan Braut Brunes som fikk stjernetreff fra distanse. Alta-spillerne rakk ikke å komme skikkelig i press, og keeper Grzegorz Flasza hadde ingen muligheten til å redde det godt plasserte langskuddet.

Få minutter senere oppsto en situasjon de færreste skjønte noe av. Flasza gikk ut i feltet og bokset bort ballen på en corner. Da blåste plutselig dagens dommer Bendik Haarberg straffespark og ga Alta-keeperen gult kort, til forståelig nok enorme protester fra bortelagets spillere. Rettferdigheten seiret da Flasza reddet det påfølgende straffesparket,

Rett etter fikk Alta IF en dødball. Ballen havnet tilbake hos innbytter Morten Gamst Pedersen, som sendte den videre til målscorer Runar Overvik. Han slo et perfekt innlegg som Svein-Ove Thomassen headet utagbart forbi keeper, og dermed var gjestene tilbake i ledelsen. En Thomassen-scoring med hodet er nok noe veldig få sett før.

Alta IF forsvarte seg godt i sluttminuttene og sikret lagets tredje strake borteseier. Alta IF er nummer tre i PostNord-ligaen avdeling 1. Kvik Halden har vunnet fem av fem kamper og leder serien. Fredrikstad har også full pott på sine fem første kamper etter lørdagens seier mot Kjelsås, og er på andreplass.

– Det var et vanskelig underlag å spille på, men vi står han av og sikrer tre sterke poeng i et oppgjør som helt sikkert kunne virke litt kaotisk til tider. Vi skal peise på videre og flytte fokus mot det som skal skje i Finnmarkshallen neste helg. Vi gleder oss allerede til Senja-kampen, sa en storfornøyd Runar Overvik til A-sporten rett etter kampslutt.

Alta IF stilte med følgende lag:

Grzegorz Flasza - Runar Overvik, Mats Frede Hansen, Hans Norbye, Niklas Antonsen (Felix Adrian Jacobsen fra 87. min.) - Håvard Nome, Dag-Andreas Balto, Christian Reginiussen - Magnus Nikolaisen (Morten Gamst Pedersen fra 68. min.), Brage Berg-Pedersen, Svein-Ove Thomassen (Hikmat Nazari fra 90. min.)