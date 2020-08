– Leder, løpsmaskin, ballvinner og målscorer. Blir du bare bedre med årene, Christian Reginiussen?

sport

Om to uker fyller Christian Reginiussen 31 år. Da er det nesten 15 år siden han fikk sin A-lagsdebut som 16-åring da Alta IF møtte Løv-Ham hjemme i Adeccoligaen høsten 2005, en kamp der storebrødrene Tore og Mads Reginiussen var i startoppstillingen, mens yngstemann Christian ble byttet inn etter 60 minutters spill. Mens Tore fikk en lang og innholdsrik karriere på elitenivå både i Norge og utlandet, har Mads spilt hundrevis av kamper for Tromsø IL og Ranheim i 1. divisjon og Eliteserien. CV-en til Christian er ikke fullt så imponerende. Vel, for all del - han har spilt en god del kamper på det nesthøyeste nivået i Norge. Men han er langt fra like merittert som sine to suksessfulle fotballbrødre, som for øvrig fortsatt leverer prestasjoner av ypperste kvalitet i Rosenborg og Ranheim.