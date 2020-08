Klinker til med to tøffe mosjonsløp i vakker natur

sport

– 2020 har vært et tragisk år. Hele løpssesongen gikk mer eller mindre i vasken da koronapandemien slo til for fullt. Vi som jobber med å skape slike tilbud har vært permitterte siden midten av mars, så det aller meste av våre planlagte aktiviteter har blitt lagt på is, deriblant den populære løpskarusellen i Alta. Koronaen har rammet voksne mosjonister spesielt hardt, sier Jan Arild Hansen i bedriftsidretten i Troms og Finnmark.