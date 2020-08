Smitteutbrudd hos Altas cupmotstander – spillerne er i karantene

sport

Det er VG som omtaler saken. De melder at alle klubbens 24 spillere nå er satt i hjemmekarantene.

– De to spillerne er sjokkerte. De kan ikke forstå at de er smittet, sier daglig leder, Roger Meyer, til VG og legger til:

– Ingen av dem har følt seg syke.

Men en av spillerne meldte i forrige uke om lette symptomer via klubbens daglige elektroniske meldingssystem. Han testet positivt for covid-19. Så kom ytterligere en positiv test. De to spillerne skal ha vært sammen i en festlig sammenheng.

Også hovedtrener Robert Hedin og hele hans trenerteam ble opprinnelig satt i karantene av kommuneoverlegen i Færder. Hedin & co. slipper nå dette, men får ikke samle laget til trening før 11. august.

Sesongen starter antagelig med cupkamper i slutten av august, og da er det Alta IFs håndballherrer som er motstander i Altahallen.

– Det er ennå noen uker til. Så det kan gå bra. Men det blir interessant å se hvordan man skal løse slik situasjoner hvis de skjer i sesongen. Da kan det bli kaos, frykter svensken som trente det norske landslaget fra 2008 til 2014.