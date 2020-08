Siril var raskeste dame på sykkel over vidda

sport

På grunn av koronapandemien har ikke arrangøren gjennomført Offroad Finnmark slik vi kjenner den. I år har det kun vært mulig å sykle 150 kilometer, og for å hindre at for mange samles på ett sted har konkurransen blitt arrangert over to helger.

– Med tanke på smittevern er vi veldig fornøyd med konseptet vårt. Vi har aldri hatt store oppsamlinger av mennesker verken på startstreken eller i løypa, sier Anders Abrahamsen, daglig leder i Offroad Finnmark, i en pressemelding.

Arrangøren forteller at de forventet ulike forhold og tider siden rittet ble arrangert over to helger.

– Det ble nok enda større variasjon enn vi hadde forventet. Mens de som startet forrige helg måtte kjempe mot våte myrer og kraftig motvind, fikk deltagerne siste helgen helt fantastiske forhold med tørre stier og mindre vind. Selve konkurranseaspektet ble en del skjevt fordelt med tanke på forholdene de to helgene. Derfor har vi valgt å kåre topp-tre i dame- og herreklassene, for begge helgene, forteller Abrahamsen.

Den første helga var det Elise Utne som var raskeste syklist i dameklassen. Hun ble klokken i mål på tiden 9.41,8. Tiina Idström (9.52,23) og Rannveig Blomkvist (10.29,34) fulgte på andre- og tredjeplass.

Som Anders Abrahamsen var inne på gikk det betydelig fortere sist helg. Altaværingen Siril Pettersen Hammari raste gjennom løypa på tiden 8.28,15, og var dermed klart raskeste utøver på damesiden konkurransen sett under ett. Marita Andreassen (9.10,41) og Bente Røkenes (9.28,36) fulgte på de neste plassene.

I herreklassen var det Tor Espen Jolma som var best med tiden 8.31,36. Ole-Martin Pettersen (8.45,57) og Marko Saukko (8.50,09) kom også på pallen. Sist helg var det Daniel Boberg Leirbakken som stakk av med seieren. Han brukte 7.09,36 på distansen. Vidar Hågensen (7.28,18) og Thomas Pettersen Hammari (7.56,02) ble nummer to og tre.

– De to siste helgene har 190 ivrige syklister deltatt på vår DNB OF150, som er ny rekord for denne distansen. Vi er superfornøyde med årets arrangement. Med det bakteppet som har vært siste månedene er jeg stolt over organisasjonen og de frivillige, som klarer å omstille seg og levere et flott arrangement til tross for alle endringene vi var nødt å gjøre. Og ikke minst kudos til alle deltagerne og deres familie/venner, som forholdt seg til retningslinjene vi la ut, men samtidig klarte å skape skikkelig Offroad Finnmark-stemning, avslutter Abrahamsen.