Reginiussen-dobbel sikret tre nye poeng

sport

Moss - Alta 0-2:

Lørdag var det klart for årets fjerde seriekamp for Alta IFs fotballherrer, og denne gangen var det den tidligere storheten Moss som sto på motsatt banehalvdel. Vidar Johnsens mannskap har fått en god start på sesongen. Alta-guttene hadde vunnet to kamper og spilt uavgjort én gang før de ankom Melløs stadion, og gjestene fra nord virket fast bestemte på å holde det gående.

Etter en jevn start på oppgjøret sørget Christian Reginiussen for Alta IF-ledelse etter 27 minutters spill. Svein-Ove Thomassen utnyttet svakt forsvarsspill fra hjemmelaget og slo en perfekt gjennombruddspasning til Reginiussen, som var sikkerheten selv alene med Moss-keeperen. Stillingen sto seg til pause.

Ti minutter etter at dommeren blåste i gang andreomgangen økte Christian Reginiussen til 2-0 med et velplassert skudd nede til venstre for hjemmelagets målvakt. Reginiussen, som bar kapteinbindet i Mats Frede Hansens skadefravær, var oppgjørets klart best spiller.

Fredrikstad vant, så Alta IF er fortsatt nummer to i PostNord-ligaen avdeling 1. FFK har vunnet alle sine fire første kamper, mens Alta ga fra seg poeng hjemme mot Brattvåg sist helg.

Alta IF stilte med følgende lag:

Grzegorz Flasza - Runar Overvik, Hans Norbye, Øyvind Veseth Olsen, Niklas Antonsen - Håvard Nome, Dag Andreas Balto, Christian Reginiussen - Magnus Nikolaisen, Brage Berg Pedersen, Svein-Ove Thomassen (Pål Even Heggelund fra 61. min.)