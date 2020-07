Møtes til ny løpsduell

sport

Det ble mange spennende fighter da Alta IFs friidrettsgruppe arrangerte 3000-metersløp på Alta idrettspark i begynnelsen av juni.

Både for topp og bredde

Knappe to måneder senere er det klart for ny duell, og denne gangen skal deltakerne løpe 10.000 meter. Initiativtaker Rolf Rantala gleder seg til nok en spennende konkurransedag der mosjonistene er akkurat like viktig for arrangøren som de beste.

– Vi har en god del påmeldte allerede, og håper at enda flere melder seg på i løpet av dagen. Fristen går ut ved midnatt. Vi er glade for at mange topptrente utøvere deltar, men setter minst like stor pris på alle mosjonistene som hiver seg med. Målet med «Alta-mila» er at det skal være et tilbud for både topp og bredde, kommenterer Rolf Rantala.

Får meget god løper på besøk

Søndag klokken 13.00 går startskuddet for konkurransen. Deltakerne løper fra Alta idrettspark, og følger gangstien gjennom Aronnes og Elvebakken til Bukta, der man snur og løper tilbake. Målgang er på friidrettsbanen der løpet startet.

– Vi får blant annet besøk av Erik Lomås fra Salangen, som er blant de aller beste distanseløperne i Nord-Norge. Han har løpt 10.000-meter på bane på tiden 30,09, og det er tett opp mot hva eliteløperne i Norge klarer. Han har også en imponerende tid på 8,06 på 3000 meter, så det blir spennende å se hva han kan få til på søndag. I tillegg deltar Andreas Nygaard og flere lokale løpsentusiaster som har kapasitet til å sette gode tider, forteller han.

Arrangerer også barneløp

Han håper på et sted mellom 40 og 50 deltakere, men er usikker på om de når målsettingen.

– Det er få løp i Alta, så vi håper at flest mulig blir med på søndag. Det er viktig at de som skal delta melder seg på i løpet av dagen. Det gjøres på nett, og man finner en link til påmeldingen på våre facebooksider. Vi skal også arrangere et barneløp rett før «Alta-mila» starter, og her trenger man ikke å være forhåndspåmeldt. Det er bare å stille opp på Aronnes litt før. Løpet starter 12.45 og er på én runde rundt banen. Det er en fin mulighet for barna å ta del i søndagens happening, fastslår Rantala avslutningsvis.