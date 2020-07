Inviterer til tunge løft

sport

Idretten har som veldig mye annet blitt hardt rammet av koronapandemien. Selv om det har vært få smittetilfeller i Alta er ikke faren over, noe spesielt breddeidretten har fått merke. Det er heller ikke så veldig lenge siden at treningssentrene åpnet igjen etter å ha vært stengt i månedsvis.

Lavterskelstevne

På grunn av dette har det vært minimalt med aktivitet i Alta atletklubb det siste halvåret. Men nå inviterer medlemmene til årets første stevne, og de åpner også for at folk som ikke trener styrkeløft til vanlig kan få konkurrere.

– Etter et langt avbrekk er det nå på tide å finne frem løfteskoene, singlet-en og kalken igjen for å løfte inn sommeren for fullt. Dette stevnet blir et lavterskelstevne der de som ønsker å delta kan gjerne komme innom å løfte under konkurranse-betingelser. Om du ikke har alt av løfteutstyr som kreves ved offisielle konkurranser, kan du likevel komme med det du trener i til vanlig for å konkurrere. Her er det gode muligheter til å sette nye personlige rekorder, skriver Alta atletklubb på sine nettsider.

Leder i atletklubben, Dennis Sivertsen, var ikke tilgjengelig for ytterligere kommentarer.

Stevnet arrangeres førstkommende lørdag i atletklubbens lokaler i Betongveien i Bukta.

Ønsker alle velkommen

– Første løft vil starte klokken 12.00 Men vi må ta noen forholdsregler når det gjelder Covid-19, så har du eller noen i din husstand eller nære omkrets korona-symptomer må vi be deg holde deg hjemme. Utstyr som blir brukt vil bli vasket mellom hvert løft. Kom gjerne innom enten du løfter eller ikke, er styrkeløft-interessert eller bare nysgjerrig på hva det er vi egentlig holder på med. Det vil bli servert kaffe og noe godt attåt, både for publikum og de som løfter, skriver klubben.