Testet Alta IF-keeper for koronasmitte

At Alta IFs støtteapparat tar smittevern på alvor er det ingen tvil om. Da klubbens nye førstekeeper Grzegorz Flasza følte seg ikke helt bra etter at spillerne kom tilbake fra bortekampen mot Kjelsås for en drøy uke siden, ble han umiddelbart tatt ut av treningsgruppa og satt i isolasjon.