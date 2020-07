Setter kursen for Færøyene

sport

Lukasz Jarosinski tilbrakte to sesonger i Alta IF. Polakken, som nå har blitt 31 år gammel, var utvilsomt en av de beste målvaktene klubben noen gang har hatt i stallen. Han ble kåret til «Årets spiller» av både Altaposten og supporterklubben «Steinberget» i 2012, og var også en meget viktig aktør da klubben rykket rett opp i 1. divisjon igjen året etter.

Han skrev under for Hønefoss foran 2014-sesongen, og har også spilt i Strømsgodset og HamKam. Jarosinski har vært på klubbjakt siden i vinter, og har ifølge nettsiden futbolnews.pl bestemt seg for å fortsette karrieren på Færøyene. Han har signert for Klaksvik, som er en av de største klubbene på Færøyene. De har vunnet serien 18 ganger, sist i 2019.

– Jeg har signert en kontrakt på to og et halv år og ser frem til å spille for klubben. Men om jeg vil bli værende ut kontraktstiden vil vise seg. Man kan ikke si noe sikkert i fotball, alt kan forandre seg på et øyeblikk, sier Lukasz Jarosinski til futbolnews.pl.

I artikkelen fremhever han sine to sesonger i Alta IF-drakt.

– Den første sesongen var veldig bra. Innsatsen min ble satt stor pris på av lokalavisen, som valgte meg som den beste spilleren dette året. Også fansen kåret meg til sesongens beste spiller. Jeg hadde en veldig bra sesong, men dessverre rykket vi ned. Året etter var det medspillerne mine som mente jeg var beste spiller, og det satte jeg veldig stor pris på, forteller han.