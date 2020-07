Fem strake for TIL

sport

Mandag ble den femte serierunden i OBOS-ligaen spilt, og Tromsø IL var ute etter å befeste sin posisjon som ligaens beste lag. De hadde ikke avgitt et eneste poeng før Øygarden FK gjestet Alfheim.

En scoring av Kent-Are Antonsen etter 28 minutters spill skulle vise seg å bli kampens eneste, og TIL sikret dermed sesongens femte strake seier. TIL har kun sluppet inn ett mål i år, og det var borte mot Mads Reginiussens Ranheim.

Øksfjordingen Magnus Andersen var tilbake i TILs startoppstilling etter noen kamper på benken. Veteranen ble erstattet av unggutten Isak Hansen-Aarøen etter 65 minutters spill.

Det var også et par velkjente navn i Øygardens lagoppstilling. Laget trenes av tidligere Alta IF-sjef Bryant Lazaro, og amerikaneren hadde både Andreas van der Spa og Mathias Dahl Abelsen i førsteelleveren. Kyle Spence satt på benken, men fikk ikke spilletid mot TIL. Alle disse tre har en fortid i Alta IF.

Tromsø IL topper tabellen fire poeng foran Sandnes Ulf, som vant 2-1 hjemme mot Ullensaker Kisa på mandag. Gjestene la inn protest etter kampslutt fordi hjemmelaget hadde stoppet spillet fire ganger for å gjøre bytter. Lagene kan bytte inn fem spillere, men har bare muligheten til å stoppe spillet for å gjøre bytter tre ganger i tillegg til den ordinære pausen etter 45 minutters spill. Det betyr at Sandnes Ulf kan få en straff fra Norges fotballforbund.

Mads Reginiussen og Ranheim møter HamKam borte tirsdag kveld. Reginiussen & co vil klatre til andreplass med seier. Ranheim har vunnet tre og tapt én innledningsvis. HamKam og Strømmen ligger på nedrykksplass for øyeblikket. Ingen av lagene har så langt tatt poeng.