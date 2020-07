sport

Som så mange andre finnmarkinger har Simen Finjord og familien valgt å feriere i Finland i sommer. Det skulle vise seg å bli et lykkelig valg for den unge skiløperen fra Alta. Etter et tidligere møte hadde Finjord en stående invitasjon til å komme til Finland for å trene sammen med den finske landslagsløperen Iivo Niskanen, som blant annet kan skilte med to gullmedaljer i OL og én VM-tittel.