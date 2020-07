Årets første poengtap for Christian & co

sport

Alta - Brattvåg 1-1:

Lørdag var det klart for Alta IFs andre hjemmekamp i år - den første inne i Finnmarkshallen. Brattvåg var motstander, og det var gjestene som scoret først. Emil Dahle sendte Brattvåg i føringen etter 28 minutters spill. Etter pause slo hjemmelaget tilbake, og det var innleide Brage Berg Pedersen som utliknet til 1-1 da kampuret viste 51 minutter.

Begge lag hadde store sjanser, og for Alta IF var det spesielt innbytter Felix Adrian Jacobsen og midtbanespiller Christian Reginiussen som var nære på å bli matchvinner. Dessverre hadde duoen ikke marginene på sin side, og lagene tok ett poeng hver.

– Jeg er fornøyd med at vi kom tilbake etter å ha havnet under. Men jeg er ikke fornøyd med ett poeng. Det ble veldig mange avbrudd i kampen, og vi ble også tvunget til å gjøre noen bytter underveis. Likevel burde vi ha klart å sette flere av de store sjansene vi kom til. Men det ville seg ikke i dag, sa Alta IF hovedtrener Vidar Johnsen til A-sporten etter kampslutt.

Kaptein Mats Frede Hansen måtte forlate banen med skade i første omgang, og etter hvilen var det også slutt for Morten Gamst Pedersen, som gikk av banen med smerter i lysken.

– Jeg synes Felix gjorde en god jobb. Han er en smart spiller, så selv om han ikke har spilt i denne posisjonen verken på trening eller i kamp, løste han oppgaven på en tilfredsstillende måte. Vi får bare håpe at det ikke er alvorlige skader, kommenterte Johnsen.

Alta IF stilte med følgende lag:

Maris Eltermanis - Runar Overvik, Mats Frede Hansen (Felix Adrian Jacobsen fra 35. min.), Øyvind Veseth Olsen, Hans Norbye - Dag Andreas Balto, Morten Gamst Pedersen (Håvard Nome fra 63. min.) - Magnus Nikolaisen, Brage Berg Pedersen, Svein Ove Thomassen (Niklas Antonsen fra 89. min.)