– Vestli er favoritt

Samarbeidslaget på herresiden i Alta, som består av spillere fra Alta IF og BUL, skal også kommende sesong spille i 2. divisjon menn avdeling 1. Koronaviruset kom til Norge i mars, noe som førte til at forrige sesong ble avsluttet før alle kampene var ferdigspilte. Alta IF endte dermed på syvendeplass.

Kommende sesong skal etter planen starte med cupkamper i slutten av august og seriestart tidlig i september. Alta IF er satt opp mot nyopprykkede Harstad på bortebane i første serierunde, som spilles lørdag 5. september. To uker senere er det klart for sesongens første hjemmekamp i Altahallen. Da er det Vestli som står på motsatt banehalvdel.

– Den store gullfavoritten i 2020/2021-sesongen blir tradisjonsrike Vestli, som bygger opp et samarbeidslag bygget på spillere fra fem forskjellige klubber, sier Alta IFs hovedtrener Rune Skaufel til A-sporten.

Han synes det er gøy at Alta-guttene møter Harstad i første serierunde.

– Etter at Bravo falt sammen, er det tynt med nordnorske lag. Da er det ekstra hyggelig at Harstad melder seg på, mener Alta-treneren.

Kommende sesong blir det et reellt oppgjør om hvem som har det beste håndballaget på herresiden i Nord-Norge. Bodø håndballklubb, som for få år siden var en av Norges absolutt beste klubber, har slitt de siste sesongene og rykket i vinter ned fra 1. divisjon. Det betyr at Alta IF og Bodø HK spiller i samme divisjon og avdeling til høsten.

Her er lagene i avdeling 1:

Alta IF

Bodø HK

Bækkelaget 2

Fjellhammer 2

Halden 2

Harstad

Kjelsås

Kolbotn

Lillestrøm

Nordstrand

Ski

Vestli

Vålerenga

PS! Alta IF er satt opp mot 1.-divisjonslaget Nøtterøy i norgesmesterskapet for menn. Kampen spilles i Altahallen i slutten av august.