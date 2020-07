Viste muskler foran oppgjøret mot Alta

sport

Den siste kampen i den andre serierunden i PostNord-ligaen avdeling 1 ble spilt på mandag. Brattvåg møtte Vålerenga 2 på hjemmebane, og det ble en knusende seier for laget som gjester Finnmarkshallen kommende helg.

Brattvåg, som tapte 1-2 borte mot Skeid i første serierunde, vant hele 6-0 og klatret opp på femteplass på tabellen. Sondre Sandnes Beite (2), Torbjørn Grytten, Sami Kamel, Harmohan Singh og Mohammed Ian Elkington scoret målene for hjemmelaget.

En gammel kjenning for Alta-publikummet spiller for øvrig i Brattvåg. Venstreback Juan Manuel Cordero, som scoret fem mål på 25 kamper i Alta IF-drakt i 2018, ble hentet til klubben foran årets sesong. Han tilbrakte fjoråret i Egersund, der han fikk 14 kamper og scoret tre mål.

– Det er ingen tvil om at vi har en tøff oppgave foran oss. Det satses skikkelig i Brattvåg, som har syv-åtte utenlandske spillere på heltidskontrakter. Jeg så deler av kampen deres mot Skeid for en drøy uke siden, og de var slett ikke dårlige. Jeg forventer at de banker Vålerenga 2 ganske klart, sa Alta IFs hovedtrener Vidar Johnsen til A-sporten mandag formiddag.

Det fikk Alta IF-bossen helt rett i.

Fire lag har full poengpott på de to første matchene i PostNord-ligaen avdeling 1. Det er Skeid, Fredrikstad, Alta og Kvik Halden. Serieleder Skeid møter for øvrig Kvik Halden hjemme kommende helg. Fredrikstad spiller borte mot Vålerenga 2, mens Alta altså møter Brattvåg i Finnmarkshallen. Denne matchen har avspark klokken 16.00.