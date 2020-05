Fikk hjemmekamp i første serierunde

sport

Norges fotballforbund offentliggjorde i helga kampoppsettet for de tre første serierundene i Eliteserien for menn. Toppfotballen har fått grønt lys til å starte opp igjen, men får inntil videre ikke ha publikum på kampene. Første serierunde spilles 16.- og 17. juni.

Tore Reginiussen og Rosenborg er satt opp mot Kristiansund i åpningsrunden. Oppgjøret spilles på Lerkendal stadion tirsdag 16. juni klokken 18.00. I andre runde (20.- og 21. juni) møter de fjorårets seriemester Molde på bortebane, mens 2019-sesongens bronsevinner Bodø/Glimt gjester Lerkendal stadion i tredje runde (24.- og 25. juni). NFF har foreløpig kun satt opp tre serierunder i Eliteserien.

– Vi landet på kun tre runder fordi det er så mange faktorer på utsiden som vi ikke rår over, sa konkurransedirektør i Norges fotballforbund, Nils Fisketjønn, på Eurosport-sendingen der oppsettet ble presentert.

Fokus på kortreiste kamper

Koronasituasjonen i samfunnet har vært førende på hvilke lag som settes opp mot hverandre i de tre første serierundene. Det har vært en god dialog om spilleplanen mellom NFF, NTF og rettighetshaver Discovery i en særs krevende situasjon både for fotballen og hele samfunnet, skriver fotballforbundet i en pressemelding.

– Vi er takknemlig for den tilliten myndighetene har vist oss. Seriestart i Eliteserien er ikke viktig bare for toppklubbene selv, men hele norsk fotball. Kortreiste kamper – primært ved bruk av buss – har vært et avgjørende premiss for oppsettet av de første serierundene for å holde smitterisikoen på et lavest mulig nivå. Øvrige serierunder vil vi komme tilbake til etter UEFAs styremøte 27. mai. Forhåpentligvis får vi da flere avklaringer rundt kvalik til E-cup og internasjonale datoer for landslag. Det har igjen betydning for hvor mange ledige datoer vi har til å avvikle nasjonale turneringer, kommenterer Fisketjønn.

– Etterlengtet sesongstart

Kampene spilles inntil videre for tomme tribuner. NFFs elitedirektør Lise Klaveness tror ikke på publikum på en god stund.

– Vi kan være nødt til å forvente at vi spiller med veldig lite tilskuere hele året, og skal være veldig glade for noe annet, sier hun.

Norges fotballforbund har utarbeidet en omfattende smittevernprotokoll som skal benyttes i forbindelse med at kampene starter opp. Fungerende sportsdirektør i Discovery, Morten Johannessen, ser veldig frem til å kunne vise det norske folk eliteseriekamper igjen.

– Det er en glede endelig å kunne presentere sesongens første TV-kamper i det som blir en ekstremt etterlengtet sesongstart, med lokalderbyer over hele Norge. Det blir en sesong med en rekke utfordringer både for spillere, klubber og også oss bak TV-kameraene, men vi har god dialog med de involverte partene og gleder oss til å komme i gang. Vi skal fortsette å levere fotball til folket på alle plattformer, og gjøre vårt ytterste for å skape fotballfest i de tusen hjem, både på Dplay og lineær-TV, i påvente av at publikum igjen også kan dra på stadion, sier han.

Her er serieoppsettet for de tre første rundene i Eliteserien for menn: