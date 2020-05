– Lar oss ikke knekke

sport

Koronaviruset satte i mars en effektiv stopper for all aktivitet i Nordlysbadet. For en tid tilbake bestemte regjeringen at alle svømmehaller kan åpne for trening og skolesvømming igjen 1. juni, noe medlemmene i Alta svømmeklubb så frem til. Men problemer med flisene gjorde at ledelsen i Nordlysbadet startet renoveringsarbeid mens bassenget var stengt, og det er en omfattende jobb. Trolig åpner ikke Nordlysbadet før i slutten av juli. Det betyr ytterligere ventetid for byens aktive svømmere.