Vurderer å starte opp treningene i neste uke

Denne uka offentliggjorde regjeringen sin ferske veileder for norsk idrett under viruskrisen. Den åpnet blant annet for bruk av felles ball i treningsaktivitet, hvilket naturlig nok skapte jubel i håndballen. Kort tid senere ble en oppdatert veileder publisert på håndballforbundets nettsider. Den inneholder 12 retningslinjer for gjennomføring av trening samt en rekke tips til smittereduserende tiltak ved opphold i hall.