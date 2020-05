Møtes til fotballprat på Radio Alta

sport

Det er ingenting som tyder på at Alta IF får starte fotballsesongen med det første. Men det betyr ikke at interessen for Finnmarks flaggskip på fotballbanen er på vikende front. Heller tvert imot.

– Det virker som at det er mange altaværinger som gleder seg veldig til årets sesong kommer i gang, ikke minst fordi klubben signerte Morten Gamst Pedersen og Hans Norbye i vinter. Det var populært. Dessverre har koronaviruset gjort det umulig å spille fotball akkurat nå. Men vi kan fortsatt prate om fotball, og det har vi tenkt å gjøre førstkommende fredag. Vi starter sendingen klokken 19.00 og holder det gående i to timer, både på Radio Alta og Altaposten.no, forteller programleder Frank Halvorsen, som får Alta IFs hovedtrener Vidar Johnsen og klubbens nye altmuligmann Aleksander Johansen med seg i studio.

– Vidar har det ikke så greit for tiden. Han er bare i 20 prosent jobb, og med hele spillerstallen permittert og alle restriksjonene er det vanskelig å være trener akkurat nå. Så han kom til meg og spurte om ikke vi skulle finne på noe. Det sa jeg selvsagt ja til, og dermed bestemte vi oss for å gjennomføre en direktesendt totimersøkt der vi skal snakke om alt som skjer i klubben. Det vil bli mange forskjellige temaer, og vi håper også å kunne få inn en gjest eller to i studio. Det hadde for eksempel vært veldig artig å fått en prat med Morten Gamst Pedersen, fortsetter Halvorsen.

Han har allerede vært ute blant folk for å lodde stemningen. Gleder folk seg til fotballen starter opp, eller kunne de ikke brydd seg mindre?

– Jeg har snakket med en del folk på gata. I tillegg håper vi å få en prat med Tore Reginiussen. Vi vil gjerne høre hva han tenker om oppstarten av Eliteserien om en måneds tid. Det vil også være mulig å stille spørsmål. Jeg gleder meg veldig, og håper at mange skrur på radioen eller følger med oss på nett fra klokken 19.00 til 21.00 fredag kveld, avslutter han.