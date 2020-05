2,4 millioner kroner til idrettskretsene i Troms og Finnmark

sport

– Idretten er i en krevende tid der all stans av aktivitet får store økonomiske konsekvenser også for idrettsorganisasjoner som særkretser og regioner. De aller fleste ansatte i idretten er nå permitterte, og alle er tvungen til å gjøre kraftige nedskjæringer i kostnader for at virksomheten skal overleve denne krisen, skriver Norges idrettsforbund i en pressemelding.

– Når idrettslagene skal starte opp igjen med aktivitet er vi avhengige av at særkretser og regioner er klare og i stand til å gjøre sin jobb med å tilrettelegge for aktiviteten, organisere terminlister og dommere, gjennomføre kurs for trenere. Og alle de andre oppgavene særkretser/regioner gjør for at alle våre medlemmer i idrettslagene skal kunne drive idrett, skriver de videre.

– Vi prioriterer å tildele den vedtatte andelen til særkretser og regioner nå med en gang, slik at de kan få denne økonomiske støtten nå når andre inntekter er borte, uttaler styrets leder Geir Knutsen.

Slik blir midlene fordelt i Finnmark:

Troms og Finnmark Bedriftidrettskrets 115.692,-

Finnmark fotballkrets 169.497,-

Finnmark skikrets 146.652,-

Finnmark svømmekrets 54.240,-

Finnmark friidrettskrets 54.265,-

Finnmark brytekrets 28.900,-

Finnmark rytterkrets 35.113,-

Finnmark skytterkrets 34.401,-

Finnmark orienteringkrets 27.276,-

Finnmark badmintonkrets 20.665,-

Finnmark skiskytterkrets 22.094,-

Norges motorsportforbund region nord 61.749,-