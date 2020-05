Skaidi Xtreme går som planlagt

sport

– Det blir ritt på Skaidi 5. september 2020! En beskjed vi har gledet oss til å gi, skriver Skaidi Xtreme på sin facebookside.

– Vi vil arrangere i henhold til en hver tids gjeldende smittevernplan og tilpasse arrangementene deretter. Tidsplanen på selve dagen er ikke satt da vi må tilpasse iht antall deltakere i hvert ritt. Handler blant annet om å få deltakerne inn og ut av området i henhold til retningslinjene, opplyser arrangøren videre, som ber interesserte ryttere melde seg på så fort som mulig.

– Per nå har vi begrensning på 180 deltakere i Xtreme/Adventure og 180 deltakere i ungdom/barn. Så det er ekstremt viktig at du sikrer deg en plass på høstens råeste eventyr kjapt. Vi vil gjøre vårt absolutt beste for at det blir det beste så langt.