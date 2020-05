NFF-direktør tviler på breddestart før sommeren

sport

Aktiviteten i Fotball-Norge er på vei opp som følge av regjeringens beslutning om å åpne for trening i større grupper. Samtidig er veien fram mot kampaktivitet fortsatt lang.

I Norges fotballforbund og kretsene pågår planleggingen av en sesong som blir alt annet enn normal. Håpet er fortsatt å komme i gang med kamper i barne- og ungdomsfotballen før sommerferien.

– Vi kan sette i gang umiddelbart med trening og seriekamper dersom det åpnes for det, sier NFFs direktør for utvikling og aktivitet, Alf Hansen, til NTB.

Veldig realistisk synes det likevel ikke å være.

– Det virker mindre sannsynlig med serieoppstart i både breddefotballen og for barn og unge før sommeren etter at de nye reglene kom. Per i dag ser det ut til at det først blir full oppstart med serie og kamp i august. Men vi har alle mulige scenarioer klare, sier Hansen.

Halv serie og flere bortekamper?

Akershus fotballkrets setter normalt opp 10.000 kamper i løpet av en sesong. Tirsdag sendte kretsledelsen ut en oppdatert serieplan til sine aktive. Den gir et bilde av situasjonen viruskrisen har skapt for fotballen på kretsnivå.

I planen fastslås det at usikkerheten fortsatt er stor rundt gjennomføringen av 2020-sesongen. Håpet er samtidig at det kan la seg gjøre å spille kamper fra og med august.

Endringene blir samtidig store. Normalt avvikles mer enn halvparten av kampene i kretsen før ferien. Nå må i stedet tyngden legges på høsten.

«Dette vil bli utfordrende. Hovedsakelig fordi enkelte klubber har stor aktivitet, ikke disponerer kunstgress eller har tilstrekkelig lys», skriver kretsen, men understreker at opplegget er gjennomførbart.

På de aller fleste nivåer varsles det kun enkle serier der lagene møtes én gang. Sesongstart på kort varsel og flere kamper enn normalt på bortebane er andre mulige konsekvenser.

Bekymret for frafall

Rogaland Fotballkrets varslet allerede i april at det på seniornivå blir gjennomført kun enkel serie i fotballsesongen 2020. Nær sagt alle kamper er utsatt til høsten.

– Det er forskjeller blant kretsene og blant klubbene, men vi har en bra oversikt og kontroll over hvilke lag som er i gang. Vi jobber veldig samlet med utfordringene vi står i nå, sier NFF-direktør Hansen.

En undersøkelse NFF har gjort viser at kun 30 prosent av fotballklubbene på landsbasis har hatt aktivitet i barnefotballen de to siste ukene. Utfordringene i barnefotballen er store.

Hansen er bekymret for at de som av ulike grunner ikke har kommet i gang med fotball, faller fra.

– Det er den gruppen vi tror frafallet kan komme mest fra, ja. Blant ungdommene er det igjen de mest utsatte gruppene som forsvinner først, så der er det ekstra grunn til bekymring.

Mange permitterte

Mange ansatte på kretsnivå er også permitterte som følge av virussituasjonen.

– Det er permitteringsgrad blant alle i kretsene. Det er omfattende. Vi gjør fortløpende vurderinger rundt å komme tilbake i enda større grad. Økonomien er utsatt nå. Vi har sterkt redusert kapasitet i kretsene, og det er en pågående vurdering når vi kan være tilbake, sier Hansen.

Når helsemyndighetene kan komme til å lette ytterligere på restriksjonene rundt idretten, slik at bredden samt barne- og ungdomsfotballen kan ta et nytt steg i retning kampaktivitet, er usikkert.