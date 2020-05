Gir full gass på Sandfallet

sport

– Det blir et litt annerledes arrangement i år, i hvert fall i starten. Men Sandfalljoggen vil bli gjennomført. Det tror vi veldig mange setter pris på, kommenterer Rolf Rantala i Alta IFs friidrettsgruppe.

Allerede i morgen går startskuddet for første løp i Sandfalljoggen 2020, som nå har holdt det gående i 28 år. Det populære løpstilbudet har start og målgang ved Finnmarkshallen de første par ukene ettersom det fortsatt er mye snø på Sandfallet. Friidrettsgruppa har planlagt seks løp før sommerferien og fem løp til høsten.

– De første to løpene er «onroad» i fem flate kilometer, der både påmelding og registrering av gjennomført løp vil foregå på nett. Vi kommer til å være på plass mellom 18.00 og 19.00, men det beste er at deltakerne løper til forskjellige tider. Akkurat nå kan man ikke løpe i felt. Det er viktig å holde avstand, så det blir ingen fellesstart som tidligere, forteller Rantala.

Han håper og tror at snøen vil være borte etter at de to første løpene er unnagjort. I så fall flytter arrangøren start og mål til deres vante plass på Sandfallet.

– Nå blir det løp uten fellesstart de seks kommende tirsdagene fremover, så får vi se hva slags retningslinjer vi må følge når vi starter opp igjen den andre uka i august. Vi skal også arrangere Alta-mila 3. august. Tida får vise om den kan arrangeres som vanlig.